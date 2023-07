Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag im späten Handel moderat im Plus gelegen. Die Kursbewegungen hielten sich nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts in Grenzen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) lag mit 0,06 Prozent im Plus bei 110,67 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Treasuries betrug 4,04 Prozent.

07.07.2023 20:56