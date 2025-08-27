Insofern achteten die Anleger am Mittwoch auf jüngste Aussagen des Präsidenten der New Yorker Zentralbank und Mitglieds der US-Notenbank Fed, John Williams. Dieser betonte zwar, dass sich die Risiken für den Arbeitsmarkt und die Inflation zunehmend ausglichen und dass die Leitzinsen im Laufe der Zeit gesenkt werden müssten. Allerdings sprach er sich nicht eindeutig für eine Zinssenkung im September aus./la/he