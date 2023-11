US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nahezu unverändert in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) lag zum Start mit 108,09 Punkten in etwa auf Vortagsniveau. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stagnierte auf 4,57 Prozent.

08.11.2023 15:01