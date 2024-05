Konjunkturdaten fielen zum Handelsstart robust aus. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen in der vergangenen Woche deutlicher zurück als erwartet. Sie befinden sich schon seit einiger Zeit auf einem niedrigen Niveau, was für einen soliden Arbeitsmarkt spricht. Für die US-Notenbank Fed ist das neben der hartnäckigen Inflation ein Grund, an ihrer straffen Geldpolitik vorerst festzuhalten.