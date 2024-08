Im Vergleich zum Freitag hielten sich die Kursbewegungen am US-Anleihemarkt in engen Grenzen. Fed-Chef Jerome Powell hatte Ende vergangener Woche beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole deutlich gemacht, dass in den Vereinigten Staaten der Zeitpunkt für sinkende Zinsen gekommen ist. Dies hatte die Renditen für US-Anleihen unter Druck gesetzt.