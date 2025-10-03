Die Anleger haben sich kurz vor dem Wochenende mit Käufen am US-Anleihemarkt zurückgehalten. Zuvor war die Veröffentlichung des Monatsberichts der Regierung wegen des «Shutdowns» in den Vereinigten Staaten verschoben worden. Den Anlegern fehlte daher eine wichtige Orientierung. Seit Mittwoch sind in den USA viele Regierungsmitarbeiter im Zwangsurlaub, nachdem zuvor Verhandlungen der Parteien zur Beilegung eines Haushaltsstreits gescheitert waren.