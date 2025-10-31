Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Es gibt weiterhin kaum Impulse von Konjunkturdaten. Der Shutdown in den Vereinigten Staaten steuert auf den zweiten Monat zu. Im Dauerstreit zwischen Republikanern und Demokraten im US-Kongress ist eine Einigung zum Bundeshaushalt weiter nicht ansatzweise in Sicht. Weil die Finanzierung deswegen nicht steht und keine Bundesausgaben fliessen können, stehen die Regierungsgeschäfte in Teilen still und auch die meisten Konjunkturdaten fallen aus.