Der Handel verlief zunächst in ruhigen Bahnen und es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine über den umstrittenen 28-Punkte-Plan zur Beilegung des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine bewegten den Anleihemarkt kaum. Vertreter der USA und der Ukraine hatten bei Gesprächen in Genf zuvor gemeinsam einen überarbeiteten Entwurf eines Friedensplans erstellt. Allerdings hat der ukrainische Parlamentspräsident, Ruslan Stefantschuk, erneut «rote Linien» gezogen und Kompromisse in mehreren wichtigen Fragen ausgeschlossen.