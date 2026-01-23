Es gab im Handelsverlauf nur wenige Impulse. So verbesserte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Januar. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut einer zweiten Schätzung stärker als zunächst erwartet. Die Stimmung im Land liege jedoch weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau, da die Verbraucher nach wie vor von einem Druck auf ihre Kaufkraft berichten, kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Grund seien hohe Preise und die Aussicht auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes. Die aussenpolitischen Turbulenzen würden laut Hsu mit Ausnahme der Zollpolitik kaum eine Rolle für den Verbraucher spielen.