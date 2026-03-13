Ungeachtet der Sorgen um die Blockade der Strasse von Hormus sehen sich die USA im Iran-Krieg weiter auf dem Weg zum Erfolg. Die US-Attacken seien noch mal auf das bisher höchste Niveau gesteigert worden, sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am 13. Tag des Krieges. Die Freigabe von Ölreserven durch die Internationale Energieagentur führte bisher zu keiner nachhaltigen Senkung des Preiniveaus. Die Verunsicherung an den Märkten bleibt hoch.