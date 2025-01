Der Beginn der Handelswoche verlief am US-Anleihemarkt ohne grössere Impulse. Im Tagesverlauf wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Das Interesse richtete sich bereits auf neue Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA. Diese werden am Mittwoch erwartet. Die Inflationsdaten für Dezember könnten neue Hinweise für die weitere Geldpolitik in der grössten Volkswirtschaft der Welt liefern.