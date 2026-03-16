Durch die etwas sinkenden Ölpreise wurden die Anleihemärkte gestützt. Der Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus ist für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas wegen des Kriegs zwar weiterhin stark beeinträchtigt. Allerdings war es am Wochenende mehreren Tankern gelungen, das Nadelöhr zu passieren. Dies dämpfte etwas die Inflationssorgen, die seit Kriegsbeginn die Anleihekurse belastet hatten.