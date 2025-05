Zwischen den USA und China bahnen sich unterdessen erste hochrangige Gespräche an, seit Trump Anfang April eine beispiellose Flut an Zöllen losgetreten hatte. US-Finanzminister Scott Bessent soll am 8. Mai in der Schweiz mit einem führenden Wirtschaftsvertreter der Volksrepublik China zusammentreffen. Seit der Eskalation im Handelsstreit zwischen den beiden Volkswirtschaft sind die Zölle mittlerweile auf ein Niveau gestiegen, die fast jeden Handel unterbinden.