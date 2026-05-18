Am Nachmittag gaben die Ölpreise ihre Gewinne zeitweise ab und die Anleihekurse erholten sich. Spekulationen auf eine Annäherung zwischen dem Iran und den USA waren der Auslöser. Ein iranisches Medienunternehmen berichtete, die Vereinigten Staaten hätten eine vorübergehende Aussetzung der Sanktionen gegen das iranische Öl vorgeschlagen. Dies war eine zentrale Forderung Teherans für die Zustimmung zu einem Friedensabkommen und die Wiederöffnung der Strasse von Hormus. Die Wirkung auf die Ölpreise hielt jedoch nicht lange an und die Anleihekurse gaben wieder nach. Schliesslich gab es keine offizielle Bestätigung der USA für die Meldung./jsl/he