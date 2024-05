US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit deutlichen Kursschwankungen in den Handel gegangen. Anfängliche Verluste wurden jedoch rasch wieder ausgeglichen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) drehte zuletzt sogar ins Plus und lag bei 109,02 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,46 Prozent.