Am Mittwoch hatte der starke Anstieg der Ölpreise die Kurse belastet. Am Donnerstag beruhigte sich die Lage etwas, obwohl die Vereinigten Staaten in der zweiten Nacht in Folge Ziele im Iran bombardiert hatten. US-Präsident Donald Trump drohte dem Land noch heftigere Angriffe an. Die Risiken für die Ölpreisentwicklung bleiben also hoch. Steigende Ölpreise erhöhen die Inflationsgefahren und damit die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen weiter anheben könnte.