Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im April unerwartet verbessert. Gestützt wurde der Indikator des Conference Boards durch gestiegene Konjunkturerwartungen. Die Bewertung der aktuellen Lage trübte sich hingegen ein. «Das Verbrauchervertrauen stieg im April leicht an, blieb aber insgesamt nahezu unverändert, obwohl erhebliche Besorgnis über steigende Benzinpreise herrschte», sagte Dana M. Peterson, Chefökonomin beim Conference Board.