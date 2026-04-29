Nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump sind nach Einschätzung von Experten die Chancen für eine Öffnung der Strasse von Hormus gesunken. Trump hat in einem aktuellen Social-Media-Beitrag angesichts der schleppenden Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg heftige Drohungen gegen den Iran ausgesprochen. «Der Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffen-Deal abschliesst. Sie sollten sich lieber bald schlaumachen!», schrieb er auf seiner Platform Truth Social. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten: «NO MORE MR. NICE GUY»