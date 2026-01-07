Am Markt wurde auf Kursverluste an den US-Aktienmärkten verwiesen, die für eine etwas stärkere Nachfrage nach Festverzinslichen gesorgt hätten. Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten konnten die Kurse von US-Anleihen nicht belasten.
Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Dezember überraschend verbessert. Zeitgleich zu den Stimmungsdaten sind aber auch Daten zum Auftragseingang in der US-Industrie veröffentlicht worden, die schwächer als erwartet ausgefallen waren./jkr/jha/
(AWP)