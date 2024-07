Am Abend steht noch eine Rede von Fed-Direktorin Michelle Bowman auf dem Programm. Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) könnte es letzte Hinweise auf die Zinsentscheidung in der kommenden Woche geben. In der Regel äussern sich Notenbanker eine Woche vor einer Zinssitzung nicht mehr zur Geldpolitik. Es wird allgemein noch keine Änderung erwartet. Viele Anleger spekulieren auf eine Zinssenkung im September./jsl/he