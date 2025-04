Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus. So sind die Auftragseingänge für langlebige Güter im März deutlich stärker als erwartet gestiegen. «Zwar gibt es aufgrund der Zollpolitik hinsichtlich der weiteren Perspektiven des Verarbeitenden Gewerbes Verunsicherung, zunächst aber scheint die wirtschaftliche Verfassung der US-Industrie solide», schreiben die Experten der Helaba. Enttäuscht haben hingegen Zahlen vom Immobilienmarkt. So sind die Verkäufe bestehender Häuser im März stärker als erwartet gefallen. Es war der deutlichste monatliche Rückgang seit 2022.