Die US-Regierung setzt unterdessen ihre Angriffe auf die US-Notenbank fort. So fordert US-Finanzminister Scott Bessent eine Überprüfung der Renovierung der Zentrale der US-Notenbank Fed in Washington. Trump greift schon seit längerem Notenbankchef Jerome Powell immer wieder heftig an und fordert Leitzinssenkungen. Mit Verfehlungen bei der Renovierung könnte er eine Entlassung begründen. Gründe für einen Rücktritt Powells als Notenbankchef sieht Bessent derzeit aber nicht./jsl/he