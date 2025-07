Die Entscheidung der US-Notenbank wirkte an den Finanzmärkten nach. Der Leitzins wurde am Mittwoch bei zwei Gegenstimmen unverändert gelassen - dies war die grösste Abweichung in 30 Jahren. Notenbankchef Jerome Powell widerstand dem politischen Druck von US-Präsident Donald Trump und gab keine klaren Signale für eine Zinssenkung im September. Die Anleihekurse waren daraufhin gefallen.