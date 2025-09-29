Daten vom Immobilienmarkt fielen stärker als erwartet aus. So stiegen die schwebenden Hausverkäufe im August deutlich stärker als von Volkswirten erwartet. Am Anleihemarkt spielten die Daten jedoch keine Rolle. Ansonsten wurden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Im weiteren Wochenverlauf stehen allerdings noch eine Reihe von bedeutsamen Veröffentlichungen an. So werden die Einkaufsmanagerindizes ISM für Industrie und Dienste und die Arbeitsmarktdaten für September erwartet.