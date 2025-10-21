Dem Markt fehlt es aktuell an Orientierung. Es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China bewegte den Anleihemarkt kaum. «Ich denke, wenn wir unsere Gespräche in Südkorea beenden, werden China und ich ein wirklich faires und wirklich grossartiges Handelsabkommen haben», sagte US-Präsident Donald Trump. Gleichwohl bekräftigte er seine Drohung, eine Erhöhung der Zölle auf chinesische Waren durchzusetzen, «wenn bis zum 1. November keine Einigung erzielt wird».