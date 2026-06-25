Der Preisindex PCE stieg im Mai im Jahresvergleich um 4,1 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 3,8 Prozent gelegen. Die Zahlen bewegten den Markt kaum, da sie so erwartet wurden. Der PCE ist der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Preisindikator. Die Fed strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Sie verfehlt dieses Ziel seit einigen Jahren./jsl/jha/