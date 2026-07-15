Auch wenn die Ölpreise ein wenig nachgaben, bleiben die Risiken für die Preisentwicklung. Im Nahen Osten ist die Lage weiter sehr angespannt. US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, «es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln», sagte er in einem Gespräch mit dem US-Sender Fox News. Trump kündigte heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an. Irans Streitkräfte feuerten als Vergeltung auf die nächtlichen US-Angriffe wieder Raketen und Drohnen auf Ziele in der Golfregion und Jordanien./jsl/he