Die Anleihen erholten sich von jüngsten Kursverlusten. Gestützt wurden die Kurse durch den fallenden Ölpreis. Diese gaben nach, nachdem sie an den vergangenen Tagen noch deutlich gestiegen waren. Weiterhin steht der Iran-Krieg im Blick der Finanzmärkte. Eine Öffnung der Strasse von Hormus ist aber nicht nicht in Sicht. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf schrieb auf X, Irans Kontrolle über die Strasse von Hormus ermögliche nicht nur dem Iran, sondern auch Nachbarländern eine «unabhängige Zukunft frei von der Präsenz und Einmischung der USA».