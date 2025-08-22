Sicher ist eine Zinssenkung am 17. September laut Ökonomen jedoch nicht. Volkswirt Elmar Völker von der LBBW sieht die Fed in einem Dilemma: «Einerseits mehren sich die Anzeichen, dass die Zollpolitik der US-Regierung die Inflation im weiteren Jahresverlauf stärker nach oben treiben wird. Andererseits werden die Sorgenfalten mit Blick auf die Beschäftigungsentwicklung nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht für Juli tiefer.»/jsl/he