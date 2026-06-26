US-Konjunkturdaten spielten am Markt weniger eine Rolle. Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juni aufgehellt. Besonders stark verbesserten sich die Erwartungen der Verbraucher. Auch die Bewertung der aktuellen Lage stieg an. Insgesamt bewegt sich der Indikator weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. «Die Lebenshaltungskosten stehen bei den Verbrauchern weiterhin im Vordergrund», schrieb Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. «Bereits den dritten Monat in Folge gab mehr als die Hälfte der Verbraucher spontan an, dass die hohen Preise ihre persönliche finanzielle Situation belasten.»/jsl/zb