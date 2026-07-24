Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Eine Entspannung der Lage im Nahen Osten ist schliesslich nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump versucht im Konflikt, um die Strasse von Hormus den Druck auf den Iran zu erhöhen. Während das US-Militär in der 13. Nacht in Folge Ziele in dem Land bombardierte, kündigte Trump an, Schäden an Schiffen und Frachtgut würden von den USA ab sofort mit iranischem Geld beglichen. Gemeint sind offensichtlich Teherans eingefrorene Vermögenswerte. Der Iran bleibt jedoch hart./jsl/he