«Die Jahresraten sind weniger stark beziehungsweise nicht gestiegen und so dürften die marktseitigen Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed wieder verstärkt werden», kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. «Gleichwohl haben die Fed-Vertreter bis zuletzt darauf verwiesen, dass mit zollbedingten Preiseffekten in den kommenden Monaten zu rechnen sei, was zunächst noch für eine abwartende Haltung der Notenbanker spricht.» Die US-Notenbank Fed entscheidet in einer Woche über die Zinsen.