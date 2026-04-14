Die zuletzt wieder etwas stärker aufgekommenen Inflationssorgen gerieten am Dienstag etwas in den Hintergrund. Denn zum einen erwägen die USA und der Iran im Nahost-Krieg eine weitere Gesprächsrunde, nachdem eine erste am Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne Ergebnis zu Ende gegangen war. Ein Friedensabkommen würde die Strasse von Hormus öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg. Dann könnten auch die im Zuge des Krieges in die Höhe geschnellten Energiepreise wieder deutlich sinken und so die Furcht vor insgesamt steigenden Preisen lindern.