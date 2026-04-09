Das militärische Vorgehen von Israel gegen den Libanon und die vom Iran unterstützte Hisbollah hatten zuvor das Abkommen zur Waffenruhe im Iran-Krieg infrage gestellt und die Anleihekurse belastet. Teheran wiederum besteht darauf, die Urananreicherung fortzusetzen, was den Interessen Israels und der USA zuwiderläuft. Kontroversen gibt es zudem um die Öffnung der Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr. Die Unsicherheit bleibt also hoch. Entscheidend dürfte die weiterhin die Entwicklung der Ölpreise sein, da sie die Konjunktur- und Inflationserwartungen bestimmen.