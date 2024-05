Eine konjunkturelle Abkühlung spricht an sich für eine etwas lockerere Linie der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter sträuben sich derzeit jedoch gegen Zinssenkungen, weil sie der rückläufigen Inflation nicht über den Weg trauen. Nach wie vor liegt die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel deutlich über der allgemeinen Teuerung, was innerhalb der Fed für Verunsicherung sorgt. Die ausgeprägten Zinssenkungserwartungen vom Jahresanfang sind an den Märkten mittlerweile deutlich reduziert worden./bgf/he