Der schwache US-Arbeitsmarktbericht dämpfte die Erwartungen auf Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed im weiteren Jahresverlauf und belastet so den Dollar. In den Vereinigten Staaten ist die Beschäftigungsentwicklung im Juni deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem wurden in den beiden Vormonaten weniger Stellen geschaffen als zunächst ermittelt.