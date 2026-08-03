Besser als erwartet ausgefallene US-Industriedaten belasteten die Anleihen nicht. Die Stimmung in der Industrie hat sich im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg stärker als erwartet. «Er befindet sich klar in der Wachstumszone und auf dem höchsten Stand seit 2022, was auf die solide Verfassung der US-Konjunktur hinweist», kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. «Die Zahlen dürften die Zinserhöhungserwartungen tendenziell forcieren, zumal ein Schritt im September nicht mehr vollständig eingepreist ist.» Die Wahrscheinlichkeit dafür liege derzeit bei knapp 65 Prozent. Die US-Notenbank Fed hatte auf ihrer jüngsten Sitzung die Leitzinsen stabil gehalten und keine Erhöhungen signalisiert./jsl/stw