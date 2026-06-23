Gestützt wurden die Anleihen auch durch die fallenden Ölpreise. Dies dämpft die Inflationserwartungen. Auslöser für den jüngsten Ölpreisrückgang sind Verhandlungen über ein Ende des Iran-Kriegs, nachdem sich die USA und der Iran zuvor in einem Rahmenabkommen auf eine Waffenruhe verständigen konnten. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf hat allerdings Angaben von US-Vizepräsident JD Vance über gemeinsame Vereinbarungen bei den jüngsten Verhandlungen widersprochen./jsl/jha/