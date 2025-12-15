Die Anleihekurse profitierten von der Verunsicherung und den Kursverlusten an den US-Aktienmärkten. Sorgen über die noch immer sehr hohen Aktienbewertungen von KI-Werten dominieren. Die als sicher geltenden Staatsanleihen wurden daher gesucht. Es wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. So hatte sich die Stimmung in der Industrie in der Region New York im Dezember deutlich eingetrübt.