Es gab am Markt wenige Impulse. Es stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten an. Anleger warten auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Es wird keine Leitzinsänderung erwartet. Der Markt spekuliert aber auf Zinssenkungen im Jahresverlauf.