Bestimmt wird die Entwicklung am Anleihemarkt nach wie vor von der Frage, wann die US-Notenbank (Fed) ihre Geldpolitik lockern könnte. Vor dem Jahreswechsel hatten die Währungshüter drei Zinssenkungen für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller sagte am Dienstag, dass die Notenbank die Leitzinsen wahrscheinlich wohl nicht so bald und nicht so aggressiv senken werde, wie bislang allgemein erwartet./edh/he