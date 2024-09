Die deutliche Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Mittwoch hat in der ablaufenden Woche die Renditen von US-Staatsanleihen nicht belastet. Im Gegenteil: Die Rendite zehnjähriger Anleihen legte an den vergangenen Tagen sogar zu. Schliesslich hatte die Fed die Erwartungen auf weiter deutliche Zinssenkungen gedämpft./jsl/zb