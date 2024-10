Besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA stützten die Anleihen nicht. In den Vereinigten Staaten wurden im September in der Privatwirtschaft mehr Stellen geschaffen als erwartet. Der monatliche Beschäftigungsbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht. Der Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. Schliesslich wirkt sich die Lohnentwicklung auch auf die Inflation aus.