Belastet wurden die als sicher geltenden Staatsanleihen durch die Kursverluste an den Aktienmärkten. In den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Märkte warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am kommenden Mittwoch ansteht. Überwiegend wird hier eine erneute Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet.