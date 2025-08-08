Die eher freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen. Nachdem der Kreml am Donnerstag ein bevorstehendes Treffen zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump bestätigt hatte, wuchs die Zuversicht. Vereinbart wurde der erste Gipfel zwischen den USA und Russland seit 2021, der bereits in den kommenden Tagen stattfinden könnte. Ein Ort wurde bislang aber nicht genannt.