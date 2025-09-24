Die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag hatte die Anleihen nicht stark bewegt. «Die kurzfristigen Inflationsrisiken sind nach oben gerichtet und die Risiken für die Beschäftigung nach unten - eine herausfordernde Situation», sagte Powell. Er lieferte darüber hinaus keinerlei Hinweise, wie die nächste Zinsentscheidung der Fed im Oktober ausfallen könnte. In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank den Leitzins erstmals in diesem Jahr gesenkt und zwei weitere Zinssenkungen um 0,25 Prozentpunkte in Aussicht gestellt.