Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Konjunkturdaten standen keine auf dem Kalender. An den kommenden Tagen dürften weiterhin eine Reihe von Zahlenveröffentlichungen ausfallen. Schliesslich ist kein Ende des Regierungsstillstandes («Shutdown») in Sicht. Seit Mittwoch sind in den USA viele Regierungsmitarbeiter im Zwangsurlaub, nachdem zuvor Verhandlungen der Parteien zur Beilegung eines Haushaltsstreits gescheitert waren. So wurde am Freitag auch der viel beachtete monatliche Arbeitsmarktbericht nicht veröffentlicht. /jsl/he