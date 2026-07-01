US-Konjunkturdaten bewegten die Anleihen nicht. Die Stimmung in der Industrie hat sich im Juni laut dem Einkaufsmanagerindex ISM etwas stärker als erwartet eingetrübt. «Der Index liegt weiterhin komfortabel in der Wachstumszone», kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. «Die kleine Enttäuschung gegenüber der Konsensschätzung sollte daher nicht überinterpretiert werden und auch nicht zu einem kräftigen Dämpfer bei den Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed führen.»