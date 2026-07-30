In den USA ist das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Vor allem gesunkene Staatsausgaben und gestiegene Importe belasteten das Wachstum. «Daraus ist jedoch nicht der Schluss auf eine Wachstumsabkühlung zu ziehen», kommentierte auch Dirk Chlench, Volkswirt bei der LBBW. Die unterliegende Konjunkturdynamik sei robust. «Somit steht die wirtschaftliche Entwicklung in den Vereinigten Staaten einer etwaigen Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank nicht entgegen. Ob eine Leitzinsanhebung angesichts bislang ausbleibender Zweitrundeneffekte bei der Inflation nötig ist, steht dabei auf einem anderen Blatt.» An diesem Mittwoch hatte die US-Notenbank den Leitzins erneut nicht verändert./jsl/he