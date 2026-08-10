Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Nahen Osten bleibt hoch. Der Iran beabsichtigt nach Angaben des Aussenministeriums in Teheran, von Handelsschiffen Gebühren für eine Durchfahrt durch die Strasse von Hormus zu erheben. Der Streit um die Durchfahrt auf einer internationalen Schlüsselroute für Öl, Gas und Dünger gilt als ein wesentlicher Auslöser für die jüngste Eskalation im militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Dies dürfte eine Einigung mit den USA erschweren.